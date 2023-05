Secretário de Saúde de Arapongas é homenageado na ALEP

O secretário municipal de Saúde de Arapongas, Moacir Paludetto Jr, foi um dos homenageados durante sessão solene em alusão ao Dia Estadual do Secretário de Saúde, realizada na última segunda-feira (29), na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP).

O ato foi organizado em reconhecimento aos gestores em saúde que coordenam equipes, articulam ações, planejam, provêm insumos e logística para o bom funcionamento do sistema de saúde dos municípios. Segundo a ALEP, a proposta homenageia a função que é a principal responsável pela aplicação das políticas públicas de saúde.

“A qualidade de uma área fundamental para a população depende em grande medida da atuação do profissional que ocupa o cargo. O secretário é responsável, por exemplo, pelas campanhas e pelo cronograma de vacinação da população, pela atenção primária (que é o primeiro nível de atendimento das pessoas), pelos programas e projetos desenvolvidos na área, entre outras várias ações diárias”, diz a ALEP em nota.

O evento atende à lei estadual nº 21.387/2023, que instituiu o Dia do Secretário de Saúde, a ser comemorado anualmente no dia 07 de abril, mesma data em que se comemora o Dia Mundial da Saúde e que passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná.Paludetto Jr se mostrou agradecido com o reconhecimento a nível estadual.

“Agradecimento especial para a deputada Márcia Huçulak e ao presidente do Cosems-PR, Ivo Leonarchik. O SUS de Arapongas sendo reconhecido em âmbito Estadual. Este troféu é de todos os nossos servidores, comissionados e credenciados que lutam todos os dias para termos uma saúde pública cada dia melhor nosso município”, enfatizou.

Na solenidade, foram homenageados com diploma de Menção Honrosa e com o troféu “A Força da Vida”, criado especialmente para esta homenagem pelo artista plástico Rafael Sartori.

