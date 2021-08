Da Redação

Secretário da Educação estará em Arapongas na segunda-feira

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, esteve nesta terça-feira (10) com o secretário de Estado da Educação, Renato Feder, que confirmou presença no município na próxima segunda-feira (16).

continua após publicidade .

O secretário vai acompanhar integralmente a agenda do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que estará em Arapongas para visitar obras, conhecer o trabalho de implantação da primeira escola municipal do Paraná com ensino cívico-militar e atender prefeitos e secretários municipais.

“O secretário Renato Feder nos recebeu de forma muito atenciosa e disse que faz questão de estar presente na visita do ministro, além de conhecer também os investimentos que Arapongas vem recebendo na área da educação, seja com recursos próprios, seja em parceria com o governo estadual ou com o governo federal”, salientou Sérgio Onofre.

continua após publicidade .

Na sua opinião, Arapongas vive atualmente um momento histórico nesse setor, uma vez que está em construção uma escola no Jardim Caravelle no valor de R$ 4,7 milhões, outra no Jardim Paulista, no valor de R$ 4,9 milhões, e uma terceira no Alto da Boa Vista, com investimento de R$ 5,7 milhões.

Além disso, está em construção um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Jardim Vale das Perobas II, com investimento de R$ 2,9 milhões, o primeiro bloco do campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR), no valor de R$ 1,6 milhão, e a Unidade Integrada do Sesc/Senac, um investimento de R$ 23 milhões.