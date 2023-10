Secretaria prepara fechamento da Urna Histórica de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), realiza nesta quarta-feira, 01, o fechamento da Urna Histórica de Arapongas – objeto que reúne diversos itens que contam a história do município.

A proposta é de que a Urna Histórica seja reaberta nas comemorações dos 100 anos do município de Arapongas, em 2047. “Durante meses, recebemos a doação de diversos objetos por parte da população. Tudo foi depositado até o fim deste mês. Agora, vamos fazer o fechamento oficial”, falou o secretário da Cultura, Geison Cortez.

História – A iniciativa foi proposta pelo diretor da Revista da Cidade, João Dionysio Rodrigues Neto, em 1972, ainda na gestão do prefeito Sadaho Yokomizo. Em outubro do ano passado, durante um ato no gabinete do prefeito Sérgio Onofre, a urna foi aberta e revelou peças guardadas quando Arapongas completou 25 e 50 anos de emancipação. Na mesma oportunidade foi lançado Selo Comemorativo dos 75 Anos do município.

EVENTO

Fechamento Urna Histórica de Arapongas

DATA: 01 DE NOVEMBRO DE 2023

HORÁRIO: 14h

LOCAL: Biblioteca Municipal Machado de Assis

ENDEREÇO: R. Mutum, s/n – Centro.

