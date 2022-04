Secretaria divulga balanço esportivo de atletas de Arapongas

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, divulgou nesta terça-feira (12), o resumo esportivo das competições que contaram com a participação de equipes e atletas araponguenses. Os resultados são divulgados semanalmente.

CONFIRA:

FUTSAL: Pela 2ª rodada da Copa Ângulo de Futsal, a equipe de Arapongas sofreu a primeira derrota na competição. O jogo ocorreu no dia 08, onde a equipe do Guará FC de Sarandi venceu pelo placar de 3 a 1. O próximo jogo será no dia 25 de abril, diante da equipe de Atalaia.

JIUJITSU: Pela Copa Rilion Grace de Jiu Jitsu, que foi realizado em Arapongas, o atleta Anderson Boyka conquistou o 3°lugar na categoria até 94kg e o atleta Rafael Casemiro 1°lugar na categoria até 94kg e 1°lugar no absoluto (peso livre).

HANDEBOL: Pela Copa Maringá de Handebol as equipes Juvenil e Adulto ambas no naipe masculino, estrearam muito bem na primeira etapa da competição. Pelo Juvenil a equipe venceu Colorado pelo placar de 21x18 e perdeu para Prado Ferreira pelo placar de 23x22. Já o adulto venceu a equipe de Maringá pelo placar de 33x29 e venceu a equipe de Marialva por 31x26.

KICK: Pelo Campeonato Paranaense de Kickboxing realizado na cidade de Corbélia, a equipe araponguense conquistou 8 medalhas (4 de ouro e 4 de prata), conforme categorias a seguir: o atleta Caio Trindade foi campeão na modalidade KICK LIGH categoria Juvenil até 63kg, Gustavo Miranda foi vice campeão na modalidade Kick Ligh categoria Juvenil até 79kg, Gabriel dos Santos foi vice campeão na modalidade Low Kick categoria Adulto acima de 91kg, Alessandro Trindade foi vice campeão na modalidade Kick Ligh categoria Master até 74kg, Eduardo Junior foi vice campeão na modalidade Low kick categoria Adulto até 81kg, Fábio Pereira foi campeão na modalidade Kick Ligh categoria Master até 84kg e o atleta Samuel Pereira o “Samuka” foi campeão nas modalidades K1 Rules e Kick Ligh categoria Adultos Faixa Preta até 75 kg.

FUTEBOL: Pela Maringá de Futebol as equipes sub 17 e sub 15 jogaram contra a equipe do JP10 Club. No sub 17 deu empate entre as equipes 1x1 e no sub 15 perdemos pelo placar de 4x0.