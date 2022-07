Secretaria de Educação realiza curso de mini atletismo em Arapongas

Da Redação

Nesta quinta-feira (28), a Prefeitura de Arapongas informou que durante esta semana a Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da coordenação de Educação Física, realizou um curso para a prática do mini atletismo.

O esporte é voltado para as crianças, oportunizando obter maior benefício da prática esportiva, quanto a saúde, educação e autossatisfação. O ato foi ministrado por Pedro Augusto Canesin, professor de Educação Física do município, e contou com a participação de 41 profissionais.

O atletismo já faz parte do conteúdo pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, através da aquisição de kits esportivos. Conforme a coordenadora de Educação Física, Elisângela Tropeia Ribeiro, a metodologia vem para enriquecer ainda mais a disciplina. “As aulas de Educação Física ganham mais ação. Foi uma tarde de muita troca de conhecimento. Temos muitos professores capacitados e com excelentes currículos na rede municipal, por isso, precisamos utilizar deste conhecimento para fazer esta troca de experiências e dar maior qualidade às aulas”, disse.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

