Secretaria da Educação promove Concurso Mascote Robô

A prefeitura de Arapongas com o apoio da Secretaria Municipal da Educação lançou nesta terça-feira (11), o Concurso Mascote Robô - amigo do Brink.

O evento ocorreu no auditório da Escola Municipal Professora Antonica G. Franciosi, contando com a participação dos professores, equipes pedagógicas e do secretário da Educação, Luiz Roberto dos Santos, o professor Peta.

A proposta do projeto partiu dos professores da disciplina de Robótica, e vai envolver atividades voltadas ao tema meio ambiente - para o mês de junho. A gerente de Ensino, Rosângela Alvarenga Morassutti, falou mais sobre a iniciativa. “ Firmamos uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. Segundo o nosso secretário, o professor Peta, o objetivo é proporcionar aos professores o desenvolvimento de ações pedagógicas, que permitam aos estudantes uma participação ainda mais efetiva, ainda em tempos de aulas remotas”, disse.

Segundo Peta, sendo uma das disciplinas mais amadas entre os alunos, a Robótica, dará mais um passo positivo dentro da educação. “ Esse concurso vai contribuir para o melhor desenvolvimento da criatividade, habilidades e competências dos alunos. Algo para sensibilizar ainda mais os estudantes, pais e comunidade escolar sobre temas voltados à preservação do Meio Ambiente, através da criação desse mascote, o Brink”, disse.

NA PRÁTICA

Os professores receberão vídeos educativos gravados em Arapongas, pelas assessoras da Brink Mobil, Nilza de Cássia Semeão e Luciana de Brito de Oliveira. A temática vai envolver uma problemática, na qual, alunos e professores serão desafiados para o desenvolvimento de uma solução viável, criando o seu mascote, que será instrumento utilizado para solucionar cada situação. Serão selecionados cinco trabalhos de cada escola.

As Escolas que têm “Classe Especial” enviarão seis trabalhos.

A banca julgadora irá selecionar os 24 melhores e selecionar seis trabalhos finalistas; de onde sairão dois vencedores (um do Ensino Regular e um da Classe Especial). Eles terão o mascote reproduzido em um grande livro que irá conter uma história lúdica sobre o município de Arapongas. Esse livro será reproduzido em exemplares menores, com algumas atividades pedagógicas e entregue a todos os alunos da Rede Municipal - do 1°ao 5° ano.

Além disso, os seis finalistas colocarão em prática as suas produções, através do material das maletas, com o passo a passo que será reproduzido em um Guia de montagem. Isso só será feito com o retorno das aulas, sejam elas híbridas ou presenciais. “ Esse trabalho vem enfatizar a importância dos nossos profissionais da Educação, e vivenciar situações que contribuam ainda mais para o aprendizado dos nossos alunos nesse “novo normal”. Vamos integrar a família, Escola e Comunidade na disseminação da importância da preservação ambiental”, reforça o sceretário, Peta.

O projeto tem o apoio dos vereadores Márcio Nickenig, Levi Xavier, Marcelo Júnior, Rosemary Soares Gomes Farias e Marilsa Staub.