Secle inicia instalação de decoração natalina em Arapongas - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

As Praças da Matriz e Júlio Junqueira começaram a ser enfeitadas para o Natal de 2020 e apesar do ano atípico devido a pandemia, tudo vem sendo feito para que a importante data seja comemorada de forma tranquila e seguindo os protocolos de segurança sanitária, sem se esquecer do verdadeiro espírito de Natal.

Conforme o secretário da Cultura, Geison Cortez, além das duas Praças centrais, a Avenida Arapongas também vai receber decoração natalina nos mesmos moldes do Natal passado, com reutilização dos arcos decorativos, que já estão sendo preparados para serem instalados, até o início da próxima semana.

“Rotatórias importantes como a do Flamingos e Igreja Santo Antônio também serão enfeitadas para lembrar a data”, acrescenta Cortez.

Ele também destacou que os tradicionais shows de fim de ano foram cancelados em respeito ao Decreto Municipal que trata das ações de combate à pandemia, mas que a Secretaria de Cultura está preparando uma programação alternativa, que deverá ser anunciada nos próximos dias.

“Em um ano que até o ‘bom velhinho’ deve estar de quarentena, basicamente estamos seguindo os protocolos para uma comemoração diferente, mas que com certeza, vai despertar o verdadeiro espírito de união, amor e respeito”, disse o secretário.

A decoração Natalina deverá ser inaugurada no dia 10 de dezembro, data em que o comércio passa a funcionar em horário especial.