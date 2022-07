SECLE inicia III Festival de Inverno nesta quinta-feira, em Arapongas

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (SECLE), fará a abertura do III Festival de Inverno, no Cine Teatro Mauá, nesta quinta-feira (14). O evento conta com a apresentação especial da Big Band de Arapongas, a partir das 20h.

As demais apresentações culturais do Festival da Cidade dos Pássaros, por sua vez, estão programadas para a próxima quinta-feira, 21 de julho. Neste dia, os artistas contemplados pela Lei Aldir Blanc farão shows, a partir das 19h30, na Estação Cultural Milene, onde acontece a Feira da Lua de Arapongas.

Confira a programação do III Festival de Inverno:

fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas Programação do III Festival de Inverno da cidade de Arapongas

A Prefeitura Municipal convida a todos para participarem e prestigiarem a cultura local.





