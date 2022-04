Da Redação

Sebrae apresenta Educação Empreendedora para professores de Arapongas

Na última terça-feira (05), cerca de 90 professores da Rede Municipal de Ensino de Arapongas foram apresentados ao projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), uma metodologia do Sebrae destinada a fomentar a educação e cultura empreendedora nas escolas. O objetivo foi enfatizar a importância de levar conteúdos sobre empreendedorismo para as crianças e incentivar a adesão das escolas da cidade.

O JEPP incentiva os estudantes a buscarem o autoconhecimento, novas aprendizagens, além do espírito de coletividade. O projeto, que é personalizado de acordo com cada ano do ensino fundamental, procura apresentar práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender, além de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gestão da própria vida.



A professora e supervisora da Escola Antônio de Moraes Barros, Gisele Aparecida Machado, já conhece e aplicou o projeto com os alunos. Segundo ela, as crianças adoram participar. “É muito gratificante. Os alunos confeccionaram e venderam os seus produtos, arrecadaram dinheiro, ficaram empolgados”, conta. As atividades, distribuídas ao longo do ano, podem ser desenvolvidas durante o período de aulas, dentro da grade curricular, ou no contraturno.

A consultora do Sebrae Paraná, Cinara Tozatti, diz que a palestra foi oferecida aos professores com o objetivo de apresentar o projeto e estimular as escolas a levarem esse conteúdo diferenciado para as crianças. “Os municípios que participam do programa Cidade Empreendedora do Sebrae, como Arapongas, têm acesso ao JEPP de forma gratuita, com a capacitação dos professores e todo o material de suporte para a aplicação dos conteúdos”, explica.

Para a coordenadora de projetos da Secretaria Municipal de Educação de Arapongas, Rosângela Alvarenga Morassutti, que já teve a oportunidade de conferir na prática os resultados do projeto quando atuou na coordenação de uma escola da cidade, o JEPP possui excelente metodologia. “Desenvolve a criatividade, incentiva o comportamento empreendedor, assim como valores éticos e culturais, e mostra que as crianças são capazes de tudo”, explica.

Ela conta que muitos professores saíram animados e dispostos a aplicar a metodologia com os estudantes depois de acompanharem a apresentação desta terça-feira. “Vou me reunir com os diretores para definir os próximos passos. O acompanhamento do Sebrae será fundamental”, afirma.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.