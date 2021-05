Saúde retoma campanha de vacinação da 2ª dose da CoronaVac

Continua após publicidade

A prefeitura de Arapongas, através da Secretária Municipal de Saúde de anunciou nesta quarta-feira, (12) que a campanha de vacinação da segunda dose do imunizante CoronaVac/Butantan, vai retornar nesta sexta-feira, dia 14.

O imunizante é destinado exclusivamente para aplicação da 2ª dose nas pessoas que cumpriram o intervalo de 28 dias desde a 1ª dose.

A vacinação será feita apenas no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua), na Rua Jandaia s/n. HORÁRIO: A partir das 13h00.

Neste dia não haverá a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas com comorbidades. Para esse grupo, a vacinação será retomada normalmente na segunda-feira, 17.

Conforme o secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, o município recebeu mais de 1.300 doses da CoronaVac. “ Com isso, vamos dar prioridade à segunda dose com o objetivo de completar os esquemas vacinais dessas pessoas que já completaram o intervalo de 28 dias ou até mesmo já passaram desse período. Tivemos falta desse imunizante, o que acarretou no atraso dessas aplicações. Contamos com a colaboração de todos e pedimos paciência. Felizmente essas vacinas chegaram e nossas equipes estarão à disposição. ”, disse.

O Ministério da Saúde reforça para que a população tome a segunda dose da vacina Covid-19 mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado pelo laboratório (até 28 dias) para assegurar a proteção adequada contra a doença.

IMPORTANTE – É indispensável a apresentação dos seguintes documentos:

- CARTÃO SUS

- CPF

- DOCUMENTO COM FOTO

- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

- CARTEIRA DE VACINAÇÃO

Vacinômetro

Segundo a atualização da Secretaria Municipal de Saúde, nesta quarta-feira, 12, Arapongas chegou em 21.585 pessoas vacinadas (1ª dose). Desse total, 11.252 já receberam a 2ª dose.