Saúde reforça segurança na prescrição e uso racional de medicamentos em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica (CPFT), promoveu, nesta segunda-feira (15) uma reunião de alinhamento técnico com o objetivo de discutir, revisar e pactuar ações voltadas à qualificação da prescrição médica, à segurança dos pacientes e ao uso racional de medicamentos na rede municipal de saúde.

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O encontro contou com a participação dos gerentes das unidades de Pronto Atendimento 18 Horas, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas e do Pronto Atendimento Humaniza 24 Horas, fortalecendo a integração entre os serviços assistenciais e as equipes responsáveis pela gestão do cuidado e da assistência farmacêutica.

Na ocasião, foram analisadas ocorrências registradas pelas equipes farmacêuticas e relatórios de dispensação de medicamentos, que apontaram aumento de inconsistências em prescrições médicas, especialmente relacionadas ao preenchimento inadequado de receituários, erros de dosagem, prescrição de medicamentos não padronizados pela rede municipal e utilização inadequada de medicamentos estratégicos, como o Oseltamivir (Tamiflu®).

Entre os principais temas debatidos estiveram a necessidade de fortalecimento das boas práticas de prescrição, a observância da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remune), o cumprimento dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde e a adoção de medidas que garantam maior segurança na dispensação dos medicamentos.

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Outro ponto amplamente discutido foi a importância da prescrição racional, evitando quantidades excessivas de medicamentos além do período necessário de tratamento. A medida visa reduzir desperdícios, otimizar os recursos públicos, prevenir a automedicação e garantir maior efetividade terapêutica aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Como resultado, segundo a Comissão, foram pactuadas ações de orientação e acompanhamento junto aos profissionais médicos da rede, além do reforço dos fluxos de conferência farmacêutica. Ficou estabelecido que prescrições com inconformidades que possam comprometer a segurança do paciente deverão ser corrigidas antes da dispensação, seguindo critérios técnicos e normativos.

A Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica destacou que as medidas possuem caráter educativo, preventivo e de melhoria contínua dos processos assistenciais, reafirmando o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde com a qualidade da assistência prestada à população.

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“O alinhamento entre assistência médica, gestão das unidades e assistência farmacêutica é fundamental para garantir segurança ao paciente, promover o uso racional dos medicamentos e assegurar a correta aplicação dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela rede municipal”, ressaltou a Comissão.

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A iniciativa integra um conjunto de ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde para fortalecer a qualidade dos serviços prestados, promover a segurança do paciente e garantir a utilização responsável dos recursos públicos na assistência à população de Arapongas.