Saúde informa sobre próxima doação de sangue; saiba como participar

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que está aberto o cadastramento para a próxima campanha de doação de sangue na cidade. Uma nova ação solidária está marcada para o dia 30 de maio.

A doação será feira no Laboratório Municipal, localizado na Rua Atingau, ao lado da UPA do Jardim Caravelle. De acordo com informações da Prefeitura, os horários para doação serão 12h30; 13h30; 14h30; e 15h30.

Aqueles que tiverem interesse em serem doadores podem realizar o agendamento de segunda a sexta-feira, das 13 as 17 horas, pelo telefone 3902-1184 ou através do WhatsApp 99180-0884. O cadastramento também pode ser feito presencialmente, na sede da Secretaria de Saúde, nestes mesmos dias e horários.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

