Da Redação

Saúde de Arapongas registra 79 novos casos de dengue

Nesta quarta-feira (21), a Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas, por meio do Controle de Endemias, o Informe Epidemiológico referente aos dias 11/07 a 17/07, com dados relacionados à situação da dengue no município.

continua após publicidade .

De acordo com os dados, Arapongas registra atualmente 79 novos confirmados da doença; sendo 43 importados e 36 autóctones, 566 notificações; 52 em investigação e 435 com resultados negativos. Na semana anterior, foram: 552 notificações; sendo 72 confirmados; 63 em investigação e 417 negativos.

O coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini reforça que a prevenção da dengue pode ser feita com práticas simples que evitam, principalmente, a reprodução do mosquito transmissor, através da eliminação de objetos que acumulem água parada como pneus, garrafas e plantas. "Todos nós, como sociedade, podemos combater o mosquito", frisa.

continua após publicidade .

PARANÁ

O Informe semanal da dengue divulgado ontem (20) pela Secretaria de Estado da Saúde registra 498 novos casos da doença. Agora, o período epidemiológico com início em agosto do ano passado, soma 27.170 casos confirmados e 32 óbitos.

A publicação desta semana aponta que 289 municípios têm casos confirmados no Paraná atingindo as 22 Regionais de Saúde. Ao todo, 17 municípios apresentam casos de dengue grave e 41 apresentam casos de dengue com sinais de alarme. O Informe registra 91.280 notificações no período, com 855 a mais que na semana anterior. As notificações estão em 361 municípios paranaenses.

continua após publicidade .

BALANÇO

Técnicos das 22 Regionais de Saúde realizam neste momento, junto a todos os municípios do estado, o monitoramento do Programa Municipal de Controle da Dengue, Chikungunya e Zika vírus de forma a avaliar as ações realizadas na prevenção de ocorrência de casos e epidemias.

Confira dicas de combate à dengue: http://www.dengue.pr.gov.br.