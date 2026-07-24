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Saúde de Arapongas oferta vagas para colocação de DIU no Centro da Mulher

Procedimento pelo SUS exige exame preventivo recente apenas para pacientes com 25 anos ou mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 14:42:54 Editado em 24.07.2026, 14:42:49
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Saúde de Arapongas oferta vagas para colocação de DIU no Centro da Mulher
Autor Foto: Divulgação/ Prefeitura de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu vagas para a inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU) no Centro Integrado de Saúde da Mulher (CISAM). O método contraceptivo de longa duração é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e as interessadas já podem agendar o procedimento de forma prática, enviando uma mensagem para o WhatsApp da unidade no número (43) 3902-1332.

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Para ter acesso ao serviço, os critérios estabelecidos pelo município variam de acordo com a faixa etária da paciente. Mulheres com 25 anos ou mais precisam obrigatoriamente apresentar o resultado de um exame preventivo, conhecido como Papanicolau, realizado há no máximo um ano. Já para as pacientes com idade inferior a 25 anos, a apresentação deste exame prévio não é exigida pela equipe médica.

O procedimento faz parte das ações de planejamento reprodutivo do município e é realizado por profissionais especializados, com foco no atendimento humanizado. A gerente do CISAM, Juliana Parazi, destaca que a disponibilização do DIU representa um avanço importante na promoção da saúde feminina. Segundo ela, o dispositivo é seguro, eficaz e indicado para diferentes fases da vida. A gestora ressalta, ainda, que o objetivo da unidade é ampliar o acesso ao serviço e garantir que as mulheres recebam todo o suporte e orientação qualificada para fazer a melhor escolha para o seu corpo e futuro.

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ARAPONGAS contracepção DIU mulheres SAÚDE
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