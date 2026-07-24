Saúde de Arapongas oferta vagas para colocação de DIU no Centro da Mulher

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu vagas para a inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU) no Centro Integrado de Saúde da Mulher (CISAM). O método contraceptivo de longa duração é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e as interessadas já podem agendar o procedimento de forma prática, enviando uma mensagem para o WhatsApp da unidade no número (43) 3902-1332.

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Para ter acesso ao serviço, os critérios estabelecidos pelo município variam de acordo com a faixa etária da paciente. Mulheres com 25 anos ou mais precisam obrigatoriamente apresentar o resultado de um exame preventivo, conhecido como Papanicolau, realizado há no máximo um ano. Já para as pacientes com idade inferior a 25 anos, a apresentação deste exame prévio não é exigida pela equipe médica.

O procedimento faz parte das ações de planejamento reprodutivo do município e é realizado por profissionais especializados, com foco no atendimento humanizado. A gerente do CISAM, Juliana Parazi, destaca que a disponibilização do DIU representa um avanço importante na promoção da saúde feminina. Segundo ela, o dispositivo é seguro, eficaz e indicado para diferentes fases da vida. A gestora ressalta, ainda, que o objetivo da unidade é ampliar o acesso ao serviço e garantir que as mulheres recebam todo o suporte e orientação qualificada para fazer a melhor escolha para o seu corpo e futuro.