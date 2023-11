Saúde de Arapongas divulga programação do 'Novembro Azul'; confira

Com foco na saúde do homem, a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza um cronograma especial de atendimentos, fortalecendo a conscientização e prevenção de doenças. Confira abaixo.

As iniciativas integram a Campanha "Novembro Azul", mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. Esse é o 2º tipo de câncer com maior incidência e a segunda causa de mortes do público masculino, segundo Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Durante todo o mês, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) terão diversas atividades, entre elas, consultas médicas preventivas, testes rápidos, vacinação e exames preventivos.

Confira a programação do "Novembro Azul"

UBS ARICANDUVA

Data: 23/11

Horário: 18h

Atendimento médico, orientação odontológica, auriculoterapia, teste de visão.

UBS SÃO BENTO

Data: 25/11

Horário: das 8h às 13h

Teste rápido, consulta médica, verificação de pressão arterial e glicemia.

UBS DEL CONDOR

Data: 22/11

Horário: 19h

Atividades preventivas

UBS CAMPINHO

Data: 24/11

Horário: das 8h às 11h30 / Ação coletiva e educação em saúde na empresa Granja Feliz. Atividade educativa sobre prevenção do câncer de próstata.

UBS PRIVAMERA

Data: 16/11

Horário: das 9h00 às 21h / Consulta médica preventiva, teste rápido e vacinação.

UBS ÁGUIAS

Data: 22/11

Horário: 17h às 21h / Atendimento médico, avaliação odontologia e aferição de pressão arterial e glicemia

UBS San Raphael

Data: 30/11

Horário: 17h às 21h / Exames preventivos em geral para os homens com agendamento.

UBS Centauro

Data: 17/11 e 24/11 consultas agendadas no horário vespertino.

UBS Padre Chico

Datas: 16/11 - 20/11 e 27/11/ Consultas no período noturno com agendamento.

UBS TRIÂNGULO

DATA: 28/11

Horário: 18h / Ações preventivas

UBS ULYSSES

Data: 21/11

Horário: 17h às 21h/ Consulta Médica – com agendamento, teste rápido, avalição odontológica, aferição de pressão e HGT.

UBS Tropical

Data: 16 e 17/11

Horário: Das 17 às 21h / Ações preventivas

UBS Araucária

Data: 25/11

Horário: das 08h às 15h / consulta médica, aferição de SSVV e teste rápido

UBS San Raphael

Data: 30/11

Horário: das 18h às 21h / 20 consultas médicas para homens (exames preventivos gerais), PA, HGT, teste rápido.

UBS CAIC

Data: 17 e 24/11

Período da tarde – consultas médicas para saúde do homem

Data: 28/11

Horário: 17h às 21h/ Consultas médicas para saúde do homem e orientação odontológica. Testes rápidos e auriculoterapia.

