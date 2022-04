Da Redação

Saúde de Arapongas conta com novo aparelho de ultrassom

Nesta terça-feira (12), a Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria de Saúde, informou que o Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam) passa a contar com um novo aparelho de ultrassom, para a realização de exames ginecológicos.

O aparelho já está em uso e vai contribuir para a diminuição da fila de espera das pacientes. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, o equipamento foi adquirido através de recursos do governo do Estado.

A nova aquisição da cidade de Arapongas vai possibilitar em média dez atendimentos diários. De acordo com o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr, cerca de 200 pacientes estão na fila para a realização dos exames. “Colocamos um médico servidor na realização dos exames. Teremos uma maior qualidade e conforto nos atendimentos, além de gerar economia para o município. O aparelho possibilita exames não só nas gestantes, mas também nas mulheres em geral”, frisou Paludetto Jr.



Consultas e exames devem ser agendados diretamente pelo Cisam, localizado na Avenida Gaturamo, 950 - Jardim Aeroporto ou pelo telefone 3902-1330.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.