Da Redação

Saúde de Arapongas atualiza boletim semanal da dengue

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Controle de Endemias, atualizou nesta quarta-feira, 01, os dados sobre a situação da dengue em Arapongas. De 11 a 27 de novembro foram registradas 96 notificações; 42 casos em investigação, 53 negativos e um caso confirmado. Na semana anterior foram: total de 82 notificações; 29 em investigação; e 52 negativos e um caso importado de dengue.

continua após publicidade .

PARANÁ

O boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (30) pela Secretaria de Estado da Saúde registra 450 casos confirmados. São 27 casos a mais que o informe anterior. Os dados são do 15º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

continua após publicidade .

Até o momento 84 municípios registraram casos da doença, sendo que 66 municípios confirmaram casos autóctones, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência.

Há ainda, 1.671 casos em investigação e 270 municípios registraram notificações de dengue, que passaram de 9.216 para 9.980. O Estado não registrou nenhum óbito neste período.

Dentre os principais criadouros do Aedes aegypti estão o lixo (recipientes plásticos, garrafas, latas), sucatas em pátios e ferros velhos, entulhos de construção e depósitos móveis como vasos com água, pratos, pingadeira, recipientes de degelo em geladeiras, todos passíveis de remoção ou eliminação. Por isso é necessário a participação da sociedade na eliminação de focos do mosquito e prevenção da dengue.