Saúde de Arapongas aplica mais de 900 doses de vacina no "Dia D"

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no último sábado (21) o "Dia D" da campanha de Multivacinação. O objetivo central da ação, que está sendo realizada em todo o Paraná, é aumentar a cobertura vacinal da população, especialmente crianças e adolescentes até 15 anos.

Segundo a pasta, ao todo, 944 doses de vacinas foram aplicadas durante todo o dia. As vacinas disponíveis foram: Hepatite B, Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Vacina Oral de Poliomielite (VOP), Pneumocócica 10 Valente, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Tríplice Viral (SCR), Varicela, Hepatite A, Febre Amarela, Rota Vírus, HPV, DTP, Covid-19 e Influenza. Em Arapongas, oito locais com salas de vacina atenderam a população.

"É um trabalho intenso que busca ampliar a cobertura vacinal, proporcionando maior e melhor imunidade, facilitando o acesso para a comunidade. Tivemos um número um pouco acima do esperado, mas queremos avançar ainda mais", falou o secretário municipal da Saúde, Moacir Paludetto Junior.

Campanha continua

A Campanha de Multivacinação segue acontecendo até o próximo dia 28 de outubro. De segunda a sexta-feira, nove locais com salas de vacina fazem os atendimentos ligados à Campanha de Multivacinação. São elas:

18h Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280); 18h Flamingos (Rua Iratauá esquina com Albatroz Real); 18h Palmares (Rua Tanatau, Nº 520); Bebê clínica (Rua Perdizes, nº 1420 – centro; Jaime de Lima (Rua Juriti, 1.177); UBS Bandeirantes (Rua Mergulhador, nº 690); UBS Centauro (Rua Mutum Poranga, nº189); UBS Aricanduva (R. Caiapó – Aricanduva); UBS Primavera (R. Vanaquia, nº251).





Conforme orientação da Secretaria da Saúde, a população deve verificar os horários de atendimento por meio do endereço eletrônico (clique aqui). Durante a campanha, os pais ou responsáveis devem procurar as unidades e levar a carteirinha de vacinação das crianças para avaliação.

