Da Redação

Santuário tem programação especial para o dia 12

O Santuário Nossa Senhora Aparecida de Arapongas divulgou a programação especial de celebração da Padroeira do Brasil. Além de diversas missas, haverá também uma carreata.

Segundo o Padre Josafá Souza da Cruz, a igreja conta com várias celebrações durante o dia 12. "Após a missa das 16 horas celebrada pelo Bispo, acontecerá a procissão ou carreata em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, vamos decidir no dia, pois dependemos do tempo. Se o tempo estiver bom faremos a procissão, que sairá da Matriz com o trajeto até a Praça Mauá, depois retornaremos à igreja. Caso chova faremos a carreata. O trajeto vai percorrer as ruas centrais da cidade", observa o pároco.

Confira a programação:

06h30 - Missa pelos fiéis defuntos - Pe. Josafá.

9h - Missa com bênção das crianças - Pe. Fernando.

11h - Missa - Pe. Oscar Rodrigues.

12h - Oração Mariana.

16h - Missa solene – Dom Carlos José Oliveira

17h30 - Carreata.