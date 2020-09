Santander realiza atendimento a servidores municipais de Arapongas - TNOnline

Continua após publicidade

O Santander, realiza até o dia (21), atendimento aos mais de 4 mil servidores municipais e aposentados de Arapongas para orientações sobre a abertura de contas correntes para recebimento dos salários. O Banco é o novo gestor da folha de pagamentos da prefeitura, contrato vencido em recente licitação.

O atendimento está sendo realizado no Centro de Assistência e Integração à Criança (CAIC), localizado na rua Codornix, 143, Jardim Lorena, e o horário de atendimento das 8h30 às 16h30, por secretaria (vide quadro abaixo). Somente nos dias 17 a 21, o atendimento aos servidores do IPPASA (Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos servidores de Arapongas) será na sede do instituto.

Para realizar a ação, o Santander está adotando todos os protocolos sanitários necessários para preservar a saúde de seus funcionários e clientes nesse momento de pandemia de covid-19. Além da medição de temperatura dos servidores, uso obrigatório de máscara e álcool gel, os servidores precisam agendar o atendimento, gratuitamente, por meio do https://agendafopa.azurewebsites.net/ para evitar aglomeração no local.

No dia do atendimento, o servidor deve levar comprovante de residência (de até 60 dias), CPF e identidade ou CNH (ambos originais com cópia legível). O Santander também fará a atualização cadastral de todos os profissionais.

“Estamos muito felizes de sermos os novos gestores da folha de pagamento dos servidores do município. Temos duas agências na cidade e estamos preparados para oferecer o melhor atendimento ao servidor. Apostamos no potencial de crescimento econômico de Arapongas e agora iremos ajudar os funcionários municipais a prosperarem na construção de um relacionamento de longo prazo”, afirma Marilize Ferrazza, superintendente executiva da rede Paraná e norte de Santa Catarina. No norte do Paraná, o Santander já é o responsável pela gestão da folha de pagamentos de Cornélio Procópio, Rolândia, Maringá e Paranavaí.

Dentre as ofertas diferenciadas* do Santander estão 12 meses de gratuidade na tarifa mensal dos pacotes de conta corrente; o Santander Master, que traz dez dias sem juros para uso do limite vinculado à conta corrente; crédito consignado com taxas atrativas e prazo de pagamento de 120 meses e, caso o servidor já possua um empréstimo, poderá fazer a portabilidade, podendo reduzir seus gastos ou ainda pegar crédito novo; o financiamento imobiliário com taxa a partir de 6,99% ao ano e de veículos com juros competitivos; cartões de crédito internacionais com programa de pontos e opções de investimentos.