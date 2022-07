Santa Casa de Arapongas ganha novo pronto-socorro; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nesta sexta-feira, 01, prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhou a ordem de serviço para o início das obras de construção do novo pronto-socorro

Nesta sexta-feira, 01, prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhou a ordem de serviço para o início das obras de construção do novo pronto-socorro da Irmandade Santa Casa de Arapongas. O ato contou também com a presença do secretário estadual da Saúde, César Neves, do provedor da Santa Casa, Leonardo Daleffe, e do deputado estadual, Tiago Amaral. Os recursos são oriundos das Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no valor de quase R$ 3 milhões – com a primeira parcela já depositada.

continua após publicidade .

O projeto prevê espaço de 637m², com recepção de 25 lugares, salas de emergência, sala de ultrassom e raio X, espaço para embarque e desembarque de ambulâncias, admissão de parturientes com espera de oito lugares, sala de triagem; sala de inalação, sala de sutura, sala para gesso, sala de observação infantil e adulto, sala de isolamento, sala de espera pediátrica de sete lugares e três consultórios médicos.

Segundo o hospital, o atual pronto-socorro será fechado para reformas após a construção do novo espaço. A intenção é transformá-lo em uma cozinha central. “Este é um momento pelo qual esperávamos por décadas. Vamos trazer maior qualidade nos atendimentos, dignidade para os nossos profissionais e pacientes. Tudo isso graças ao esforço incansável de toda a nossa equipe, além da determinação e insistência por parte do prefeito e apoio de grandes parceiros, como o deputado Tiago Amaral”, pontuou Daleffe. A empresa responsável pela obra é a Construtora Sierra Massif.

continua após publicidade .

Onofre reforçou que essa é uma luta de cerca de 20 anos por parte da Santa Casa. “Nós entendemos que a Santa Casa deve ser respeitada pelas autoridades públicas e encarada como um órgão que dá forte assistência ao poder público. Vemos aqui hoje o começo de uma grande realização para a saúde pública. Eu quero ver a Santa Casa progredir, assim como quero ver o Honpar crescendo também. Uma conquista importante, que conseguimos junto ao nosso governador Ratinho Jr e com todo o suporte do deputado Tiago”, ressaltou. O prefeito também fez questão de exaltar a competência dos profissionais da saúde da Santa Casa, em especial os médicos Anésio Dantas e Valdomiro Alves Nunes – especialistas que marcam a trajetória da entidade.

Engajado nesta obra, Tiago Amaral enalteceu o papel emblemático da Santa Casa para o município. “A construção do novo pronto-socorro foi uma das prioridades da gestão, a qual tenho acompanhado de perto. E não descansamos enquanto ela não saiu do papel. E agora, o resultado do começo desta empreitada”, frisou.

Médico há 32 anos, o secretário Neves, falou da relevância na prestação dos serviços por meio das instituições filantrópicas. “Esta obra não se resume apenas nos quase R$ 3 milhões, mas no acolhimento, dignidade e condições para os profissionais trabalharem. As Santas Casas merecem todo o nosso respeito”, disse. Ele ainda anunciou a publicação em diário oficial da liberação de novos veículos a serem destinados para as equipes da Saúde da Família do município de Arapongas.

continua após publicidade .

O ato solene contou ainda com a bênção do padre Odair Calezulato – pároco da Santuário Nossa Senhora Aparecida de Presidente Prudente, e do padre Luciano Macedo – da Paróquia São Vicente Palotti, e também o descerramento da placa – onde se estabelece a pedra fundamental da instituição.

Participaram também o vice-prefeito Jair Milani, secretários municipais, vereadores, representantes dos deputados federais Pedro Paulo Bazana, Luísa Canziani, Cristiane Yared, coordenador da Assessoria Técnica de Projetos e Obras da Sesa, Adilson José Silva Lino, representantes de entidades, clubes de serviços, profissionais da área da Saúde e comunidade em geral. Assista: null - Vídeo por: Reprodução









Siga o TNOnline no Google News