Sanepar prepara moradores para hortas comunitárias de Arapongas

A Sanepar promoveu, na última semana, duas oficinas sobre horta comunitária em Arapongas. A horta, cuja montagem e material utilizado foram doados para o município, foi executada no Centro Social Urbano (CSU), na Avenida Gaturamo.

Na introdução das oficinas, a gestora ambiental da Sanepar Andréa Fontes falou sobre as obras de saneamento na cidade, sobre a necessidade de consumo consciente de água e da possibilidade de coleta de água de chuva, para regar a horta, por exemplo.

As hortas, que estão sendo implantadas em diferentes municípios do Paraná, são instrumento de garantia da segurança alimentar para as comunidades. Além disso, propiciam igualmente oportunidades de trabalho e geração de renda. O conhecimento repassado visa o cultivo de alimentos livres de agrotóxicos e com acesso a um custo bem abaixo do mercado. ”Assim, nós falamos da saúde em sua forma integral. Que começa com o abastecimento de uma água potável, a coleta e o tratamento dos resíduos e esgotamento sanitário, mas, também, com uma alimentação de qualidade”, resume.

A secretária municipal de Assistência Social, Terezinha Canassa, elogia a parceria com a Sanepar pelos benefícios que traz para a comunidade. “Espero que a gente consiga pessoas que nos ajudem tornar ainda maior esta horta comunitária”, comenta. “Horta comunitária é importante porque a gente passa a ter os alimentos sadios e a própria pessoa que cuidou do seu canteiro será beneficiada”, destaca.

COMUNIDADE – O assistente social do CSU, Fabio de Oliveira, ficou surpreso com o projeto da horta da Sanepar e vê importantes benefícios para a comunidade. “É uma coisa que envolve tanto cuidar do meio ambiente quanto da boa alimentação”. Sobre os participantes das oficinas, ele diz que alguns já têm costume de ter horta em casa e outros não sabiam como fazer os preparos para o cultivo. “Vamos incentivá-los a cultivar esta horta comunitária, ver um líder comunitário para realmente colaborar com este projeto”, afirma.

Cleusa da Silva, moradora do conjunto Panorama, conta que já fez muitas hortas grandes e que trabalhou no plantio de pepino, pimentão e berinjela. Ela participou da oficina da Sanepar e diz que quer ajudar na horta do CSU. Ela explica: para dar certo, “tem que ir vendo o que a terra tá pedindo e o que a planta tá pedindo, para a gente poder ir incrementando, colocando as vitaminas as coisas que precisam.”

CONTEXTO – As oficinas de horta comunitária fazem parte do trabalho socioambiental da Sanepar ligado às obras de saneamento da Companhia na cidade. Estão sendo implantados cerca de 75 mil metros de rede coletora de esgoto, 10 mil metros de linha de recalque e interceptores, além da construção de duas unidades de bombeamento. A Estação de Tratamento de Esgoto Araruva e a Estação Mantiqueira estão em fase final. Ao todo, a Sanepar investiu em Arapongas R$ 28.473,00 milhões para viabilizar estes empreendimentos.

Com esta estrutura, a coleta e o tratamento de esgoto chegam para 28 bairros: Alto da Boa Vista, São Bento, San Pablo, Planalto, do Café, Columbia I, II, III e IV, José Aparecido Novaes, Coroados e Petrópolis, os conjuntos habitacionais Mario Ribeiro Rezende, Palmares, Bussadori, Residencial Teresa M. Bononi, Residencial Arapongas III e Padre Bernardo Merckel, as vilas São José e Simone, além do Parque Industrial XI, que foram contemplados com a rede nova, os residenciais Casa Branca e Moradas Piacenza, e os jardins Paulino Fedrigo, Paraíso, Metropolitan, Hermínio e Maria e Brasil, que tinham rede, mas dependiam das unidades de bombeamento para poderem interligar seus imóveis.

