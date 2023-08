Sanepar faz reunião para moradores do Petrópolis e Jardim Bandeirantes

Reunião acontecerá no ginásio de esportes do Jardim Baronesa

Moradores dos jardins Petrópolis e Bandeirantes, em Arapongas, no norte do Paraná, estão sendo convidados para uma reunião comunitária nesta quarta-feira (23). No encontro, técnicos da Sanepar repassarão informações sobre o sistema de esgoto sanitário, especialmente sobre como devem ser feitas as ligações dos imóveis à rede coletora.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Ligação entre Arapongas e Astorga recebe obras de conservação

A reunião será às 19h no ginásio de esportes localizado na Rua Casaca de Couro 457, esquina com Bacurau Barrado, no Jardim Baronesa.

continua após publicidade

A Companhia está investindo em Arapongas R$ 149 milhões em obras de ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário. Em função delas, um importante trabalho de sensibilização socioambiental está sendo realizado.

Técnicos estão visitando moradores para orientá-los sobre o uso correto da rede coletora de esgoto. Eles estão devidamente uniformizados e identificados. Em caso de dúvidas, o morador pode ligar no 0800 200 0115,

O trabalho prevê ainda vistorias e, também, curso de capacitação para encanadores. Ambas ações visam garantir a correta interligação dos imóveis na rede coletora de esgoto.

continua após publicidade

O curso para encanadores será no dia 9 de setembro e os interessados podem obter informações pelo telefone (21) 998519228. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas.

Serviço:

Reunião Comunitária sobre Sistema de Esgoto para moradores dos jardins Petrópolis e Bandeirantes

continua após publicidade

Data: 23/08 - quarta-feira

Horário: 19h

Local: Rua Casaca de Couro 457, esquina com Bacurau Barrado

Jardim Baronesa - Arapongas

Siga o TNOnline no Google News