Sanepar deve visitar dois mil domicílios em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, nesta quarta-feira (2), divulgou que a Sanepar irá visitar 2 mil imóveis na cidade, até o mês de junho. As visitas servirão para orientar moradores sobre o uso consciente da água, o funcionamento do serviço de esgoto, a função da galeria pluvial para água das chuvas e a destinação adequada de resíduos sólidos.

O programa "Intervenção Socioambiental em Obras de Saneamento em Arapongas" é feito pela Sanepar, em parceira com a Prefeitura, e consiste em visitas domiciliares, reunião comunitária e curso de formação de agentes.

As visitas são guiadas por um questionário que aborda os quatro eixos do saneamento: água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos. “O objetivo é refletirmos sobre a responsabilidade compartilhada especialmente quanto ao uso dos recursos hídricos”, explica a assistente social Angela Pagani, que coordena o Programa na região.

De acordo com a assistente, o trabalho em Arapongas foi concentrado no Residencial Araucárias, Vale das Perobas, Gralha Azul, Interlagos e no Campinho. A reunião comunitária foi realizada no início do mês no distrito. “No passado, a localidade sofreu com situações de falta de água e recentemente a Sanepar viabilizou um novo poço, um novo reservatório e o remanejamento da rede antiga”, afirma.

Também faz parte do programa de intervenções um curso de formação de Agentes Socioambientais. A previsão é realizar o curso na segunda quinzena de maio. O evento é destinado a lideranças da comunidade, representantes de entidades e instituições públicas. As inscrições podem ser feitas pelo email angelamp@sanepar.com.br.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.