Samu é mobilizado para atender atropelamento no centro de Arapongas

Um acidente de trânsito ocorreu na tarde desta quinta-feira, 17 de agosto, e mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com as informações das autoridades, uma mulher, de idade não divulgada, foi atropelada por um veículo Hyundai HB20 na Avenida Arapongas, no centro da Cidade dos Pássaros.

O acidente ocorreu após o condutor do veículo tentar realizar uma conversão na via. Ao fazer a manobra, o motorista da HB20 acabou não vendo a pedestre, que tentava cruzar a avenida, e a atingiu. A vítima sofreu ferimentos e ficou caída no local.

Logo após o atropelamento, o carro atingiu três veículos que estavam estacionados, sendo um Honda Fit, um Fiat Uno e um Volkswagen Gol.

Agentes da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar interromperam o fluxo de veículos na avenida para a mulher ser atendida.

Os socorristas do Samu prestaram os primeiros atendimentos no local e a encaminharam para uma unidade de saúde da cidade. Ainda não há informações sobre o estado da vítima.

