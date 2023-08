Samu é chamado após motorista bater caminhão em Arapongas

O Samu de Arapongas, no norte do Paraná, precisou ser acionado na manhã desta segunda-feira (21), após um motorista de 58 anos bater o caminhão que dirigia e enroscar o baú do veículo em um muro. Pessoas próximas acionaram os socorristas por conta do estado de choque do homem.

Segundo os atendentes do Samu, o homem foi tentar entrar com o caminhão em um ferro-velho, quando acabou enroscando o veículo. Por conta do choque, parte do baú acabou rasgando, deixando parte da carga à mostra.

Os socorristas ainda informaram que o motorista não apresentou nenhuma lesão aparente, mas afirmaram que ele estava muito nervoso porque nunca tinha havia batido o veículo. Por conta da crise nervosa ele foi encaminhado à UPA para receber atendimento médico.

