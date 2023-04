Samu é acionado para atender atropelamento e constata óbito na PR 444

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ainda não há informações sobre a identidade da pessoa atropelada

Uma pessoa morreu depois de ser atropelada na PR 444, em Arapongas, na altura do KM 06, na noite deste domingo, 02. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas por populares que estavam no local do atropelamento, mas com a chegada das equipes, os socorristas constataram o óbito.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Corpo carbonizado é encontrado em veículo após acidente na PR-092

Ainda não há informações sobre a identidade da pessoa atropelada. De acordo com as equipes que estão no local, a vítima seria uma mulher, de aproximadamente 50 anos.

continua após publicidade .

Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada ao local para apurar as circunstâncias do acidente fatal. Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado.

Em breve, mais informações.

Siga o TNOnline no Google News