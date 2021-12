Da Redação

SAMU de Arapongas já está disponível para atender rodovias

Em nota divulgada pela Prefeitura de Arapongas nesta sexta (03), o secretário municipal da Saúde, Moacir Paludetto Jr, informou que o SAMU de Arapongas já dispõe de uma ambulância de suporte básico para prestação de atendimentos 24 horas para atender ocorrências registradas nas rodovias.

Tal medida atende a resolução determinada pelo Governo do Paraná.

“O município se colocou à disposição para dar o apoio necessário ao governo do Estado e realizou a adesão da resolução da SESA-PR nº 1034/2021, onde pactua a implantação de mais uma ambulância de suporte básico do SAMU, com técnico em enfermagem e condutor Socorrista 24h por dia, fortalecendo a rede de atendimentos aos traumas no município e nas rodovias que também conta com o trabalho do CBPM”, disse Paludetto Jr.

Ele acrescentou ainda que o governo do Paraná vai realizar o repasse de R$ 50 mil por mês para o apoio na organização do atendimento de urgência e emergências nas rodovias pertencentes a Arapongas.

AMBULÂNCIAS – O SAMU de Arapongas passa a contar com quatro ambulâncias, sendo 01 de suporte avançado (USA) e 03 de suporte básico (USB) onde teremos sempre 01 de suporte básico à disposição 24h para atendimento nas rodovias.