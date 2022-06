Samu atende dois feridos em queda de moto na PR 218 em Arapongas

Da Redação

Duas ambulâncias básicas realizaram o atendimento e o encaminhamento das vítimas até o Hospital Santa Casa

Um homem de 42 anos e uma adolescente de 15 anos ficaram feridos em um acidente no início da noite deste sábado, 18, em Arapongas, na PR 218, nas proximidades do aeroporto municipal.

continua após publicidade .

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foram acionados para atender as vítimas. Segundo o condutor da moto, ele seguia sentido Arapongas para Sabáudia, com a adolescente na garupa, quando no trecho final de duplicação da pista, perdeu o controle por conta de defeitos no asfalto, vindo a cair com o veículo.

De acordo com os socorristas, a jovem que estava na garupa sofreu escoriações pelo corpo e uma suspeita de fratura no joelho. Já o condutor da motocicleta reclamava de dores nas costelas e também tinha escoriações. Duas ambulâncias básicas realizaram o atendimento e o encaminhamento das vítimas até o Hospital Santa Casa de Arapongas.

continua após publicidade .

Outra ocorrência

Minutos antes do acidente, socorristas do Samu de Arapongas, foram acionados para atender uma vítima de assalto na Rua Marabú, região central da cidade.

Um homem de 51 anos, relatou que trabalhava em uma construção no local, quando foi abordado por um indivíduo que deu voz de assalto. Ele teria tentado reagir, e os dois entraram em luta corporal. O trabalhador foi atingido com um soco no nariz, que o deixou atordoado, e o ladrão fugiu, levando o seu celular.

Os socorristas realizaram atendimento no local e o encaminharam para atendimento médico com uma suspeita de fratura no nariz, além de cortes no rosto.