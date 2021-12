SAMU Arapongas realiza treinamento de sinalização em rodovia

Da Redação

Socorristas do SAMU de Arapongas participaram nesta quinta-feira (16) de um treinamento de sinalização de trânsito, visando garantir a segurança dos socorristas em atendimentos prestados aos acidentes em rodovias. Também foram repassadas técnicas de como garantir fluidez com segurança do trânsito, nos trechos onde as equipes estiverem prestando socorro às vítimas.

O treinamento foi ministrado por agentes de trânsito do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (IDEPPLAN). O agente Carlos Eduardo Pontin, que também já atuou com inspetor de tráfego na concessionária Viapar, repassou diversas técnicas de como as equipes podem realizar sinalizações provisórias com cones nas rodovias, em situações adversas, como chuva, neblina, curvas, pistas simples, situações noturnas e pistas interditadas.



O coordenador do SAMU Arapongas enfermeiro Carlos Eduardo Arruda destacou a importância desse treinamento para a equipe.

“Esse treinamento é de suma importância, apesar de nossas equipes já serem capacitadas para atuarem nessas condições, mas com o fim das concessões nós não teremos mais o apoio das equipes que faziam esse trabalho, então tudo teve que ser repensado para o trabalho continuar sendo eficaz, inclusive, a prefeitura adquiriu mais cones que ficarão nas unidades do SAMU para auxiliar na segurança de todos em uma cena de acidente”, declarou.