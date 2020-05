Samu Arapongas ganha novos equipamentos de proteção individual

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Arapongas, conta a partir de hoje com mais equipamentos de proteção individual. A Prefeitura de Arapongas fez a aquisição de 10 capacetes de proteção, que serão disponibilizados em todas as unidades para o trabalho dos socorristas.

Em uma parceira entre o Corpo de Bombeiros e Samu, foi disponibilizado às equipes do Suporte Avançado roupas de proteção para atuação da equipe médica em área quente, por exemplo, em acidentes com vítimas presas em ferragens, cena que oferece um grande risco aos socorristas.

Conforme o coordenador do Samu, de Arapongas, o enfermeiro Carlos Eduardo, a aquisição desses equipamentos mostra o comprometimento da administração do município para sempre buscar a qualidade do atendimento e condições de oferecer mais qualidade em seus serviços.