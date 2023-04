Sala do Empreendedor volta a atender no Paço Municipal na segunda (10)

Da Redação

Sala do Empreendedor em Arapongas

Facilitando e ampliando o acesso, a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude), volta a concentrar os atendimentos da Sala do Empreendedor diretamente no Paço Municipal (Rua das Garças, nº 750 – centro), na Secretaria de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda – 2º andar, e não mais na sede da Agência do Trabalhador (SINE).As atividades no Paço Municipal serão retomadas a partir da próxima segunda-feira, 10.

“Entendemos que a volta dos serviços para a prefeitura otimiza ainda mais o atendimento aos microempreendedores individuais (MEI’s), desburocratizando o atendimento e, assim, trazendo maior eficiência à população”, avaliou o secretário da pasta, Paulo Grassano.

A Sala do Empreendedor acompanha o horário de funcionamento do Paço Municipal - de segunda a sexta-feira, das 09h às 11h e das 13h às 17h. Neste ano, a Sala do Empreendedor de Arapongas já realizou 7.089 atendimentos.

