Saiba onde vai faltar água nesta segunda (21) em Arapongas

A Sanepar informa que, em função da paralisação da captação do Ribeirão dos Apertados durante a noite de ontem e o início da madrugada desta segunda-feira (21), por falta de energia elétrica, poderá haver desabastecimento ou baixa pressão na rede de distribuição de água em diversas regiões de Arapongas durante todo o dia.

Em função das ocorrências do fim de semana, a Sanepar já está atendendo clientes sensíveis, como unidades de saúde, escolas, creches e asilos, com caminhões-pipa.

A população precisa economizar água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Com esta atitude, todos estarão colaborando para a normalização total do sistema.

A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

