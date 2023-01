Saiba como participar das aulas de natação e hidroginástica

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Secretaria Municipal de Esporte retomou as atividades desenvolvidas na piscina do Centro Social Urbano (CSU)

Após o período de recesso, a Secretaria Municipal de Esporte, de Arapongas, retomou as atividades desenvolvidas na piscina do Centro Social Urbano (CSU), entre elas, aulas de natação e de hidroginástica. Para participar é preciso obter a carteirinha, que pode ser feita no local.

continua após publicidade .

É necessário apresentar: Documento com Identidade; Comprovante de residência e uma foto (3x4). Mais informações através do (43) 3902-1353.

De acordo com o setor, o cronograma das aulas segue da seguinte maneira:

continua após publicidade .

DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA

(Período Matutino) – professora Fabiana

08h45 – hidroginástica

continua após publicidade .

09h30 – Natação para alunos de 08 a 17 anos

10h15: Natação para adultos

(Período Vespertino) – professor Cássio

continua após publicidade .

14h00 – Natação para alunos de 08 a 12 anos

14h45 - Natação para alunos de 13 a 17 anos

continua após publicidade .

15h30 – Natação para adultos

16h15 – Hidroginástica

DE TERÇA E QUINTA-FEIRA

continua após publicidade .

(Período Matutino) – professora Fabiana

08h45 - Natação para adultos

09h30 - Natação para alunos de 08 a 12 anos

continua após publicidade .

10h15 - Natação para alunos de 13 a 17 anos

(Período Vespertino) – professor Cássio

14h00 – Natação Infantil (com responsável)

14h45 - Natação para alunos de 08 a 12 anos

15h30 - Natação para alunos de 13 a 17 anos

16h15 – Natação para adultos

Siga o TNOnline no Google News