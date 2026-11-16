Saiba a previsão do tempo para esta segunda-feira (16) em Arapongas

A semana começa com tempo abafado e necessidade de guarda-chuva em Arapongas. Nesta segunda-feira (16), os moradores devem se preparar para um dia típico de primavera, com temperaturas em elevação e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, segundo os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

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Os termômetros na "Cidade dos Pássaros" variam entre a mínima de 19ºC e a máxima de 28ºC. A manhã começou com clima agradável, registrando 21ºC por volta das 7h, mas a sensação de abafamento aumenta à medida que o sol aparece. O pico de calor está previsto para o início da tarde, entre 12h e 14h.

Apesar de a probabilidade de chuva ser alta (98%), o volume esperado é bastante baixo, com um acumulado de apenas 2 milímetros. De acordo com a previsão horária do Simepar, os chuviscos devem começar de forma tímida a partir das 10h, concentrando-se principalmente entre as 13h e as 16h. No início da noite, o tempo volta a firmar.

A umidade relativa do ar segue alta na cidade, oscilando entre 59% e 97%. Já os ventos sopram em média a 6 km/h, predominantemente da direção Nordeste, mas a cidade pode registrar rajadas de até 35 km/h, exigindo leve atenção.

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Para quem gosta de aproveitar o dia até o finalzinho, o pôr do sol em Arapongas está previsto para as 18h48.