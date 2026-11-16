Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
CONFIRA

Saiba a previsão do tempo para esta segunda-feira (16) em Arapongas

Com 98% de probabilidade de precipitação, instabilidade deve aparecer principalmente no período da tarde, aponta Simepar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Saiba a previsão do tempo para esta segunda-feira (16) em Arapongas
Autor Há chances de chuva em ARpaongas - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A semana começa com tempo abafado e necessidade de guarda-chuva em Arapongas. Nesta segunda-feira (16), os moradores devem se preparar para um dia típico de primavera, com temperaturas em elevação e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, segundo os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (16) em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os termômetros na "Cidade dos Pássaros" variam entre a mínima de 19ºC e a máxima de 28ºC. A manhã começou com clima agradável, registrando 21ºC por volta das 7h, mas a sensação de abafamento aumenta à medida que o sol aparece. O pico de calor está previsto para o início da tarde, entre 12h e 14h.

Apesar de a probabilidade de chuva ser alta (98%), o volume esperado é bastante baixo, com um acumulado de apenas 2 milímetros. De acordo com a previsão horária do Simepar, os chuviscos devem começar de forma tímida a partir das 10h, concentrando-se principalmente entre as 13h e as 16h. No início da noite, o tempo volta a firmar.

A umidade relativa do ar segue alta na cidade, oscilando entre 59% e 97%. Já os ventos sopram em média a 6 km/h, predominantemente da direção Nordeste, mas a cidade pode registrar rajadas de até 35 km/h, exigindo leve atenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para quem gosta de aproveitar o dia até o finalzinho, o pôr do sol em Arapongas está previsto para as 18h48.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARAPONGAS chuva clima NOTÍCIAS previsão do tempo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV