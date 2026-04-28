Sacolão Municipal é alvo de vandalismo durante a madrugada

O Sacolão Municipal de Arapongas foi alvo de vandalismo durante a madrugada desta terça-feira (28). Foram constatadas pela manhã, pichações que danificavam uma placa do estabelecimento público na entrada e o portão principal.

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“É lamentável notar que ainda exista esse tipo de vandalismo, só pela diversão. Agora, para poder remover a pichação, vamos precisar designar uma equipe de outros trabalhos e gastar recursos que poderiam ser empregados em outras áreas”, comenta o coordenador do Sacolão Municipal, Emanuel Zanatta.

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A Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional já iniciou o processo de apuração sobre o episódio. De acordo com a titular da pasta, Ellen Mendonça, as providências legais estão sendo tomadas e as informações serão encaminhadas à Polícia para que a autoria do crime seja investigada e os responsáveis, identificados.