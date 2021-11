Da Redação

Sábado de calor e possibilidade de chuva em Arapongas

Arapongas registrou 17º C ao amanhecer neste sábado (27). A temperatura deve chegar aos 31ºC durante a tarde, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, Simepar.

Ainda de acordo com o Simepar, a frente fria desloca seu eixo mais instável para o sudeste do país, então o dia começa com maior estabilidade. Com isto, as condições atmosféricas na região de Paraná, tem maior estabilidade durante o dia, mas esquenta à tarde e há possibilidade de chuva muito isolada, a partir de alguma encosta de serra.