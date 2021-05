Ruas de Arapongas vão ganhar esculturas de pássaros

Continua após publicidade

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, formalizou nesta sexta-feira, 21, a contratação do artística plástico Cleir Ávila Ferreira Júnior para a criação e construção de 13 esculturas de pássaros a serem instaladas em pontos estratégicos do município. O principal intuito é que, através da arte, o município reviva sua história.

Conhecida como a “ Cidade dos Pássaros”, Arapongas poderá reencontrar, através da arte, várias aves que deram nome às principais ruas e avenidas. “A ideia é que cada escultura represente uma espécie de pássaro e cada uma será instalada em sua rua de referência. Uma forma de não deixarmos a história se apagar, aliando cultura, arte e aspectos históricos em nossa infraestrutura urbana”, disse o prefeito.

Onofre lembra ainda que a cidade leva esse nome “Arapongas” (em tupi "pássaro que faz barulho" ou “pássaro ferreiro”) por conta das centenas de espécies dessa ave que viviam na região. Com a lei que instituiu a obrigatoriedade de nome de pássaros em todas as ruas, por iniciativa do então ex-prefeito José Colombino Grassano, Arapongas passou a ser conhecida nacionalmente.

O ARTISTA

Cleir Ávila Ferreira Júnior é um dos principais artistas plástico do Mato Grosso do Sul e sempre está surpreendendo com obras e monumentos gigantescos, que são bem vistas pelo grande público. Autodidata, ele pinta profissionalmente desde os 18 anos e iniciou sua arte com influência hiper-realista, onde retrata em suas obras temas regionais e ecológicos, principalmente a natureza do Pantanal.