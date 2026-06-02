Ruas centrais de Arapongas serão interditadas para a procissão de Corpus Christi

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) e Diretoria de Trânsito, informa que algumas vias no Centro da cidade serão interditadas às 05h da quinta-feira (04) para a procissão de Corpus Christi, como já ocorreu nos anos anteriores.

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A solicitação foi feita pelo Decanato Centro Norte da Diocese de Apucarana, que pediu para utilizar e marcar a Rua Garças, do trecho que inicia em frente ao Ginásio Municipal de Esportes Luiz Augusto Zin até a Avenida Arapongas, e esquina da Rua Garças com a Avenida Arapongas até a Praça da Igreja e Santuário Nossa Senhora Aparecida.



Assim, as esquinas das ruas Marabu x Harpia; Garças x Pombas; Falcão x Flamingos; Uirapuru x Falcão; e Drongo x Avenida Arapongas também terão a passagem de veículos interrompida.

Como a missa e procissão estão marcadas para às 15h com a participação de todas as paróquias de Arapongas, a previsão é que a interdição se estenda até às 17h.

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A Prefeitura pede a colaboração da população para que respeite a sinalização nesses locais e procure rotas alternativas durante o bloqueio.