Rua no Jardim Aeroporto em Arapongas passa a ser via preferencial; saiba qual

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), informa que a Rua Rendeira, no Jardim Aeroporto, passa a ser uma via totalmente preferencial a partir desta quinta-feira (05).

A equipe de sinalização viária do município está finalizando os ajustes no fluxo de veículos na via, que liga a Avenida Gaturamo, ao lado do Hospital Norte Paranaense (Honpar) e vai até o Jardim Santa Alice II.

"Portanto, as ruas que cruzam com a Rua Rendeira - a Rua Marianinha, Rua Gavião-Coleira e Rua Arapaçu-Bicudo, deixam de ser preferenciais nesses cruzamentos", explica o secretário da pasta, Paulo Argati. "É um pedido do próprio hospital, uma vez que eles transportam pacientes de uma unidade para a outra, muitas vezes em estado grave e, como todos sabem, o transporte ágil pode salvar vidas", comenta.

"Você, que mora aqui da região, no Jardim Aeroporto, Jardim Caravelle, Jardim Santa Alice II, Jardim Paraná, prestem muito atenção ao cruzar com essas ruas. Basta apenas vocês prestarem atenção nas sinalizações de trânsito, não tenham pressa e lembre-se da campanha de trânsito neste ano de 2026, cuja a frase é: Desacelere, o seu bem maior é a vida", finaliza.