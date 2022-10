Rotatória e viaduto da PR-444 em Arapongas recebem iluminação de LED

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os trabalhos foram concluídos no último dia 11

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal ode Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), executou a instalação de nova iluminação de Led no viaduto e também nas rotatórias da PR-444 – trecho entre o Jardim Santa Alice II e o Gran Residence.

continua após publicidade .

Por meio de recursos próprios, os serviços levaram maior segurança para os motoristas. “Aliado às obras de infraestrutura realizadas lá – por meio do Governo do Estado, reforçamos a parte de iluminação. Agora, os trechos trazem maior visibilidade, o que reforça a trafegabilidade de veículos leves e pesados. Melhorias que beneficiam tanto a nossa população quanto as pessoas que passam por Arapongas”, diz o vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani. Os trabalhos foram concluídos no último dia 11.

- LEIA MAIS: Arapongas investe em iluminação de Led na Avenida Maracanã

continua após publicidade .

DEMAIS SERVIÇOS

No ano passado, a Secretaria de Obras ampliou a rede de iluminação pública na marginal da PR-444. Foi realizada a instalação de braços e luminárias nas proximidades da empresa Grupo Correia, beneficiando várias empresas instaladas naquela região, num total de 15 pontos. Em 2018, em continuidade a um pacote de obras firmado com a Prefeitura de Arapongas, a concessionária Viapar prosseguiu com os serviços referentes à construção da marginal na PR-444. Com o início da PR-218 e término na rodovia PR 444, nas proximidades do Ribeirão Bandeirantes do Norte. Em 2020, a Prefeitura deu início às obras de drenagem e pavimentação da marginal localizada em frente à antiga Vamol (PR-444), na saída para Mandaguari.

A obra, no valor de R$ 1,7 milhão, fez parte de um pacote cuja ordem de serviço foi dada pelo governador Ratinho Júnior, em visita ao município no final de maio do mesmo ano. A obra consistiu na ligação da galeria de águas pluviais do trecho que começa em frente à Cocari com a galeria já existente, logo abaixo, em frente à Molufan. Foi feito também o escoamento da água no novo trecho, além da terraplanagem, pavimentação asfáltica em CBUQ, pintura de ligação, meio-fio, sarjeta, sinalização de trânsito etc.

Siga o TNOnline no Google News