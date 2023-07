Rotam prende responsável por “delivery de drogas” em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um homem, que não teve a idade revelada pela polícia, foi preso por uma equipe da Rotam na tarde desta terça-feira, 11, no Conjunto Araucárias, em Arapongas, pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro, quando se deparou com o suspeito, já conhecido no meio policial pela traficância, que apresentou nervosismo com a aproximação da viatura.

Ele foi abordado e os policiais encontraram com ele uma porção de maconha, que o suspeito confirmou ser dele, além relatar ainda a prática do tráfico “delivery”, entregando entorpecentes em domicílio.

Após a confissão, os policiais realizaram buscas na casa do suspeito, onde encontraram mais um tablete de maconha, comprimidos de ecstasy, além de dinheiro e outros objetos relacionados ao tráfico.

Ele recebeu voz de prisão, e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido até a delegacia de Arapongas.

