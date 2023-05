ROTAM Arapongas apreende mais de R$ 70 mil em drogas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Arapongas

Um casal foi preso na tarde desta quarta-feira, 24, na Vila Araponguinha, em Arapongas, por tráfico de drogas e porte ilegal de munições. Na casa deles, a equipe ROTAM da Polícia Militar (PM) localizou mais de R$ 70 mil em drogas como maconha e crack.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, uma denúncia anônima levou os policiais até o local, onde um casal de moradores foi abordado. Eles negaram que haviam drogas na residência e autorizaram a entrada da equipe para realizar buscas.

- LEIA MAIS: Dois homens são presos após roubo a ‘lava-rápido’, em Arapongas

continua após publicidade .

Durante a busca, em um puxado da casa, que tinha um portão pequeno fechado com cadeado, foi localizado um tambor que continha vários tabletes de droga, que no total pesou 18 quilos de maconha, dividida em 19 porções. Também haviam 06 porções de crack, que pesou 924 gramas, além de uma pequena porção de cocaína, que pesou 4,6 gramas. De acordo com a PM, o prejuízo para os traficantes foi de mais de R$ 70 mil.

Além das drogas, foram localizadas algumas munições sendo de calibre .38 e de calibre 9mm.

O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News