Rone prende em Arapongas suspeito de assalto em Maringá

Policiais da Rone (Rondas Ostensivas de Naturezas Especiais), da Polícia Militar (PM-PR), prenderam no início da tarde desta quarta-feira (5), em Arapongas, um homem suspeito de tentativa de assalto a uma residência em Maringá. O crime foi registrado nesta manhã em uma casa de alto padrão no Jardim Iguaçu. Três bandidos esperaram a moradora abrir o portão para entrar no imóvel. Eles acabaram fugindo após movimentação na rua em frente.

Ao avistar um Fiat Siena suspeito, a equipe da Rone, de Curitiba, identificou pelo sistema que se tratava do veículo que teria participado da tentativa de roubo em Maringá. Após acompanhamento tático, o ocupante do carro acabou preso pelos policiais, que são de Curitiba.



Segundo informações da PM de Arapongas, os outros dois suspeitos envolvidos na tentativa de roubo estavam em outro veículo, que não foi localizado, e conseguiram fugir.

O preso foi encaminhado para os procedimentos legais na 22ª Subdivisão Policial (SDP), de Arapongas.

