Rodado de caminhão se desprende e atinge ônibus na PR 444

O motorista de um ônibus levou um susto na noite desta quarta-feira, 27, quando o rodado de um caminhão se desprendeu e atingiu a frente do veículo. O acidente aconteceu por volta das 21h30 na PR 444 em Arapongas.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o ônibus trafegava sentido a Mandaguari, quando na altura do km 3 foi atingido pelo rodado que se desprendeu do caminhão. O motorista do caminhão não se deu conta do que aconteceu e acabou seguindo viagem, enquanto o ônibus ficou com a frente destruída.

Ainda segundo a PRE, próximo da cidade de Mandaguari o motorista do caminhão foi abordado por um outro motorista, indicando que ele tinha problemas no rodado do semirreboque. Na sequência, a equipe policial abordou o veículo e informou ao condutor que o rodado desprendido havia atingido um ônibus que trafegava no sentido contrário.

Felizmente, ninguém ficou ferido.