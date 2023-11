Rocam de Arapongas apreende adolescente com 12 pedras de crack

Um adolescente foi apreendido em Arapongas, no norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira (29) depois de ter sido flagrado por uma equipe Rocam da Polícia Militar (PM) com 12 pedras de crack e também uma porção de maconha. A ocorrência foi registrada por volta das 15h30, no Conjunto Nossa Senhora das Graças.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam um patrulhamento quando avistaram o suspeito em um terreno baldio. O jovem, ao perceber as autoridades, correu para uma residência localizada na Rua Louro Verde onde acabou sendo abordado. Durante buscas, cerca de R$ 30,25 em dinheiro foram encontrados com o jovem, além de aproximadamente 1 grama de maconha.

Foto por PM Arapongas

Ainda conforme os militares, o adolescente teria descartado um pacote de plástico no terreno vazio antes de fugir para a casa. Dessa forma, eles voltaram ao local e encontraram a embalagem com a ajuda de um cachorro do Canil da PM. As 12 pedras de crack estavam no pacote e foram apreendidas pelos agentes de segurança. A droga totalizou três gramas.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, e uma conselheira tutelar foi acionada para acompanhar a ocorrência.

