Robótica: Arapongas lança versão especial de montagem

Da Redação

Nesta terça-feira, 19, a Secretaria Municipal de Educação (Semed), de Arapongas lançou a versão impressa do Guia de Montagem da Robótica. O material reproduz os trabalhos dos alunos classificados durante a premiação do Concurso do Mascote da Robótica, realizada em setembro do ano passado. Naquela oportunidade, o concurso do mascote robô - amigo do Brink, envolveu os professores de Róbotica e seus alunos em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente.

continua após publicidade .

O objetivo do projeto foi o desenvolvimento de ações pedagógicas que permitiram ao estudante a participação efetiva, em período de ensino remoto. “ Agora, além de criarmos a versão especial deste guia de montagem, os professores estão trabalhando o passo a passo do livro. E depois, o trabalho será aplicado em sala de aula”, explicou a gerente de Ensino, Rosângela Alvarenga Morassutti. Os exemplares com atividades pedagógicas serão entregues a todos os alunos da Rede Municipal - do 1°ao 5° ano. EJA – A Robótica também será implementada para os alunos da Educação de Jovens e Adultos.

O prefeito Sérgio Onofre também participou do ato e parabenizou todos os envolvidos. “ É uma alegria ver que a nossa Robótica tem dado passos promissores na educação. Vemos o engajamento dos professores, alunos, pais e equipes pedagógicas. A disciplina de Robótica veio para ficar e tem dado bons frutos”, falou. Na ocasião, Onofre reforçou também sobre os novos investimentos previstos para a Educação. “ Vamos realizar reformas nas escolas e Cmei’s, além da compra de novos itens mobiliários“, ressaltou. No último mês, durante vindo do deputado federal Pedro Lupion, foram anunciados mais R$ 14 milhões para reforçar a educação, valor destinado à aquisição de vários itens destinados às escolas e aos centros municipais de educação infantil.

continua após publicidade .

Participam também o secretário da Educação, Luiz Roberto dos Santos, vereadores Márcio Nickenig e Meyre Farias, representante da empresa Brink Mobil, Caio Miguel Casbianco Teixeira, e demais profissionais da Secretaria de Educação.