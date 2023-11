Reuniões mostram ensino cívico-militar em dois colégios de Arapongas

Na noite da última quinta-feira (23), pais de alunos, equipes pedagógicas e comunidade dos novos colégios estaduais que poderão receber o modelo de ensino cívico-militar participaram de reuniões técnicas para apresentação e informações sobre o procedimento de implantação do ensino.

Segundo confirmado pela Secretaria de Estado de Educação (Seed-PR), em Arapongas deverão ser contemplados o Colégio Irondi Pugliesi (Zona Sul) e o Colégio Racanello Sampaio (Vila Araponguinha).

Além de representantes do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, participaram também o secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, representando o prefeito Sérgio Onofre, além dos diretores de cada instituição. “Encontro produtivo e esclarecedor. O modelo cívico-militar tem dado bons resultados na rede municipal de ensino e, com isso, os nossos alunos do município terão continuidade neste sentido ao ingressarem no ensino médio” , disse Argati.

Ainda conforme a Seed-PR, haverá uma consulta pública, com votação (nos dias 28 e 29 de novembro), com a participação de funcionários, professores e pais de alunos matriculados em cada instituição contemplada. Na semana passada, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, já havia feito o anúncio em primeira mão para a área da Educação, sobre a implantação do modelo cívico-militar em novos colégios estaduais. Ele ainda esteve reunido com diretores e representantes dos colégios para o anuncio formal.

A rede municipal de Arapongas já conta com duas escolas com a disciplina cívico-militar: a Escola Municipal Dra Maria Hercília – a primeira instituição do Paraná a adotar o modelo de ensino - e a escola Alzira Horvatich, na região do Conjunto Flamingos. A proposta da gestão é de também implementar a disciplina na Escola Municipal Enzo Daleffe, na região do Jardim Caravelle, a partir de 2024.



