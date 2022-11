Reunião reforça pautas sobre saúde mental em Arapongas; saiba mais

Da Redação

Na última semana, o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr, esteve reunido com o Comitê Intersetorial de Saúde Mental de Arapongas (CISM). O ato aconteceu no auditório do Paço Municipal com a presença do presidente, Eucir Antônio Zanatta, e equipe.

A 20ª reunião teve como pauta a participação dos Hospitais Psiquiátricos especializados na região, ampliação de temas sobre a Rede de Atenção Psicossocial em Arapongas, os atendimentos a pacientes com transtorno mental ou dependência química e permanência de Hospitais Psiquiátricos e implementação dos atendimentos a pacientes acometidos de transtorno mental em Hospitais Clínicos.

Além disso, foi apresentado um relatório sobre a participação na V Conferência Estadual de Saúde Mental, ocorrida nos dias 25 e 26 de outubro, em Curitiba. Nesta oportunidade, representantes de Arapongas conseguiram vagas como delegados para a Conferência Nacional de Saúde Mental, entre estes, quatro Conselheiros (as) de Saúde de Arapongas, no segmento de Trabalhadores e Usuários.

“São pautas importantes e que, consolidam ações efetivas em saúde de maneira integrada. Resultando na prática no bom acolhimento e atendimento dos nossos usuários do sistema único de Saúde em Arapongas”, reafirmou Paludetto Jr.





Participação

A reunião contou com a participação de demais representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Flávia Thaís; Sra. Márcia Bernini; do Conselho Municipal de Saúde, Elizabeth Penha; do CAPS AD II, Sra. Luciana Iwazaki; do Centro POP Vida Nova, Maki Inaba; da APAE, Simoni Andrea; da HONPAR, Rouse Stefanelli; do Pronto Atendimento 24hrs Alberto Esper Kallas/ HUMANIZA, Gabriela Rocha e Juliana Freitas; do Centro de Triagem e Obras Sociais do Vale do Ivaí, José Roberto Campaner e Dra. Claidimar; da 16ª Regional de Saúde, Sras. Juliana Oliveira e Edinalva Moura e Sr. Fernando Daniel; da Casa Abrigo Aprisco Pássaros da Paz de Arapongas – APPA, Sra. Giselle Jenani e da Coordenação de Saúde Mental de Sabáudia, Sra. Gisele Dias.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

