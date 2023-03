Retomadas as obras de construção do IFPR Campus Arapongas

Da Redação

A construção do Instituto Federal do Paraná (IFPR) Campus Avançado Arapongas já foi retomada. É o que informa o diretor-geral do IFPR de Arapongas, professor Thiago do Nascimento. “Após mais de um ano de angústia e um trabalho incansável para retomar o andamento da nossa obra, iniciaram-se a os serviços do remanescente aqui em Arapongas”. A execução dos trabalhos recomeçou na terça-feira, 28.

Após paralisação das obras desde novembro de 2021, devido a uma rescisão de contrato por parte da empresa responsável na época, a Construtora D.A.C. Pontes Engenharia, da cidade de Porto Velho (RO), os trabalhos agora seguem em execução pela empresa Guaimbe Construtora Ltda, de Londrina. A nova ordem de serviço foi emitida na última sexta-feira, 24.

CERIMÔNIA

Ainda segundo Nascimento, nos próximos dias deve ser alinhada junto ao prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, uma cerimônia formal para marcar a retomada dos serviços. Onofre também comemorou a notícia. “Nunca perdemos a esperança e agora, ao que tudo indica, o nosso tão sonhado IFPR Campus Avançado será finalmente concluído, ampliando a educação de qualidade para Arapongas e região”, assinalou.

PROJETO

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) - Campus Avançado Arapongas – será instalado em terreno doado pela Prefeitura Municipal, na Avenida Saracura do Mangue, Parque Industrial. O primeiro bloco deve contar com 930 metros quadrados de área, com 10 salas, para aula e setor administrativo. Quando foi iniciada, a obra contava com recursos de R$ 1.588 milhão. Agora, na retomada, a construção terá repasse de R$ 1.399 milhão. A obra conta com emendas da deputada federal Luísa Canziani.

